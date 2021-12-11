В Казани презентовали виртуальный тур, связанный с университетскими годами Толстого

КАЗАНЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Казанский Федеральный университет презентовал виртуальный тур по достопримечательностям и культурным объектам города и университета, связанным с великим писателем Львом Николаевичем Толстым, его окружением и творчеством.

"Мы начинаем большой путь к 300-летию со дня рождения Толстого, который будет отмечаться всем миром, и здесь в России, и в Татарстане в 2028 году. <…> КФУ даже опережает масштабную систему мероприятий, уже начинает работу над виртуальным туром. Люди со всего мира смогут погрузиться в интернет-пространство, узнать историю становления личности Толстого", - сказал на презентации советник президента РФ по вопросам культуры, потомок великого писателя Владимир Толстой.

Виртуальный тур "Лев Толстой. Казань. Университет" - геолокационное мобильное приложение, аудиогид по местам в городе, где бывал Лев Толстой, - дом, где он жил с братьями, комплекс зданий Казанского университета, 1-я Казанская мужская гимназия, Родионовский институт благородных девиц, Кизический монастырь, Казанский Богородицкий монастырь, Варварьинская церковь, музеи Казани.

Протяженность маршрута составит 5,5 км, продолжительность - два часа. Аудиогид будет представлен на русском, татарском, английском и китайском языках, в него войдут музыкальные произведения (студенческие песни, канты и т.п.), фотографии и тексты.

Создание виртуального тура "Лев Толстой. Казань. Университет" будет завершено в 2022 году, разместят его на открытой международной платформе мультимедийных гидов izi-travel. Проект реализуется Институтом филологии и межкультурной коммуникации в рамках реализации программы "Приоритет-2030" совместно с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" и Дирекцией музеев КФУ.