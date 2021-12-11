Китайская компания Sinovac выделила омикрон-штамм

ПЕКИН, 11 декабря. /ТАСС/. Китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech заявила в субботу о том, что ей удалось выделить образец штамма "омикрон". Об этом сообщил информационный портал Sina со ссылкой на компанию.

5 декабря при содействии соответствующих министерств и ведомств, а также соответствующих органов Специального административного района Гонконг Sinovac получила образцы мазков из носоглотки зараженных омикрон-штаммом. Ранее в Гонконге было выявлено четыре случая заражения вариантом "омикрон", все они не вышли за пределы карантинных отелей.

Как отмечается в материале, после получения образцов компания Sinovac в сотрудничестве с Институтом исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук КНР развернула работу по изоляции вируса и определению последовательности расположения генов.

"В настоящее время омикрон-штамм успешно выделен, получены результаты секвенирования", - передает портал. В сообщении также отмечается, что на данный момент компания изучает омикрон-штамм прежде чем принимать решение об адаптации своей вакцины от COVID-19 под этот вариант коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен в более 50 странах. При этом пока не зафиксировано ни одного случая смерти среди заразившихся омикрон-штаммом.