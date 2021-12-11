Совет судей напомнил о недопустимости использования нецензурной лексики в судопроизводстве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комиссия Совета судей России по этике напомнила о недопустимости использования нецензурной лексики в судопроизводстве. Об этом говорится в информационном письме комиссии, опубликованном на официальном сайте Совета.

"Присутствие в тексте судебного постановления ненормативной лексики, тем более нецензурной брани как самого вульгарного и общественно осуждаемого вида ненормативной лексики, является прямым нарушением требований действующего законодательства", - говорится в письме.

Поводом для рассмотрения этого вопроса стало присутствие нецензурной лексики в одном из арбитражных решений.

"При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке", - отмечается в письме.

Комиссия по этике подчеркнула, что утверждение авторитета судебной власти, обеспечение выполнения судьями требований, предъявляемых Кодексом судейской этики - одна из основных задач органов судейского сообщества.

Комиссия Совета судей также заявила о недопустимости "флеш правосудия". "Распространенной причиной появления в тексте судебного акта слов и речевых оборотов, недопустимых при использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации, являются злоупотребление предоставляемой современными техническими средствами возможностью компиляции и бездумное перенесение в тексты судебных постановлений значительных фрагментов (иногда и полностью) текстов обвинительных заключений, исковых заявлений, возражений сторон и т. п. Подобная практика уже привела к появлению в средствах массовой информации и юридической литературе такого отрицательно характеризующего суды понятия как "флеш правосудие", - говорится в письме.

В письме отмечается, что такая практика дискредитирует авторитет судебной системы в России.

Согласно позиции Совета судей, утверждение авторитета судебной власти является одной из основных задач органов судейского сообщества. "Поэтому комиссия Совета судей Российской Федерации по этике предлагает региональным советам судей и действующим в их составе комиссиям по этике обратить внимание на обозначенные в данном письме проблемы и использовать все имеющиеся в их распоряжении возможности для их преодоления", - говорится в письме.