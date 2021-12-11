На Бахрейне зафиксировали первый случай омикрон-штамма коронавируса

КАИР, 11 декабря. /ТАСС/. Первый носитель штамма коронавируса "омикрон" зарегистрирован на Бахрейне в субботу. Об этом сообщило министерство здравоохранения королевства.

Две недели с "омикроном" — что прояснилось?

Две недели с "омикроном" — что прояснилось? Главное о пандемии из зарубежных СМИ

"Первый случай нового штамма [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 под названием "омикрон" зафиксирован на территории Бахрейна у человека, прибывшего в королевство из-за рубежа. Он сразу же был отправлен на изоляцию, а в отношении него приняты соответствующие меры по охране здоровья", - цитирует ведомство Бахрейнское информационное агентство.

Как уточняется, Минздрав королевства "предпринимает все необходимые шаги по защите населения от распространения в стране омикрон-штамма и других разновидностей коронавирусной инфекции".

С 26 ноября власти Бахрейна приостановили возможность въезда в страну из шести южноафриканских государств, включая ЮАР, из-за распространения в указанном регионе штамма "омикрон".

В королевстве с населением 1,7 млн человек зарегистрировано 311 активных случаев заболевания COVID-19, 276 292 человека выздоровели, 1 394 пациента умерли от последствий заражения. Темпы вакцинации против коронавируса на Бахрейне считаются одними из самых высоких в мире. По последним данным, первую дозу вакцины получили 1 192 110 жителей, вторую дозу - 1 164 880, бустерную дозу препарата - 674 056.

О новом штамме

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".

Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Об обнаружении нового штамма объявили уже более 50 стран. При этом пока не зафиксировано ни одного случая смерти среди заразившихся омикрон-штаммом.