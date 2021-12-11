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В красноярском Ачинске устранили аварию, оставившую без света 2,8 тыс. человек

Без электричества оставались также два детских сада и наркологический диспансер, где находятся пациенты с коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Аварийная служба компании "Красэко" восстановила электроснабжение оставшихся без электричества объектов в Ачинске в Красноярском крае, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе компании.

"Электроснабжение восстановлено", - сказали в пресс-службе.

Аварийное отключение в Ачинске произошло в субботу в 16:15 (12:15 мск). Под отключения частично попали несколько улиц, на которых проживают около 2,8 тыс. человек, два детских сада и наркологический диспансер, где размещены больные коронавирусом.

Теги
РоссияКрасноярский край
Пандемия COVID-19
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