Необходимое для коллективного иммунитета число жителей в Башкирии вакцинируют в феврале

УФА, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Башкирии рассчитывают в феврале вакцинировать от коронавируса более 2,4 млн жителей республики, такое количество необходимо для достижения коллективного иммунитета. Это на два месяца позже, чем планировалось, сообщил глава республики Радий Хабиров журналистам в субботу на медицинском форуме.

Он отметил, что ранее планировалось достичь этих показателей к 20 декабря.

План вакцинации для Башкирии установлен на отметке 2 484 667 человек, что составляет почти 80% всего взрослого населения в регионе. По состоянию на 11 декабря завершили вакцинацию свыше 1,8 млн жителей республики, или порядка 58% от планового значения.

"Где-то месяц назад мы предполагали, что завершим вакцинацию к 20 декабря. Но, я еще раз подчеркну, осталось вакцинировать людей, которые тянут до последнего, требуется больше энергии, чтобы их убедить [вакцинироваться], и у них больше сомнений. <...> На данный момент математический расчет показывает, что мы закончим вакцинацию в должном объеме, установленном нам, где-то 15 февраля", - сообщил Хабиров.

Международный медицинский форум "COVID-19: новый вызов" проходит в Уфе 11 декабря. На нем при участии экспертов обсудят технологии организации инфекционной безопасности регионов, вопросы укрепления материально-технической базы инфраструктуры для оказания медицинской помощи по профилю "инфекционные болезни". Своими лучшими практиками делятся представители Белоруссии, Казахстана, Израиля, а также регионов России.