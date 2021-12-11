Курганские власти разрешили ночную работу общепита, приостановленную из-за пандемии

ТАСС, 11 декабря. Оперативный штаб Курганской области с 13 декабря разрешил возобновить работу организаций в сфере общественного питания после 23:00, приостановленную в октябре из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в субботу в Telegram- канале правительства региона.

"В Курганской области с 13 декабря 2021 года снимается запрет на работу учреждений общепита с 23:00 до 6:00. Такое решение принято на очередном заседании оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Как сообщили в правительстве, кафе, ночные клубы, бары, караоке смогут работать при соблюдении нескольких условий. В их числе включение в реестр территорий, свободных от ковида, соблюдение введенных ранее санитарно-эпидемиологических требований, организация входа в том числе по QR-кодам. Предприятиям общепита, которые соответствуют требованиям, также с 13 декабря разрешено проводить концертные и развлекательные программы за исключением дискотек.

С 15 декабря оперштаб также разрешил проводить новогодние праздничные мероприятия в школах и детсадах при условии участия в утреннике не более одной группы, класса за один раз. Разрешается присутствие на них одного представителя ребенка старше 18 лет при предъявлении им QR-кода, либо документа о перенесенном не позднее 6 месяцев назад заболевании коронавирусом, либо документа о получении второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, либо результата отрицательного ПЦР-теста.

Кроме того, с 15 декабря разрешается проведение культурно-досуговых мероприятий на открытых площадках с максимальным количеством участников до 500 человек.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом в последние дни в регионе наблюдается снижение числа выявляемых за сутки случаев ковида. В области завершили вакцинацию уже более 374 тыс. человек, охват взрослого населения вакцинацией составил 64,5%, по данным департамента здравоохранения региона. В Курганской области продолжают действовать введенные ранее режим QR кодов, режим самоизоляции гражданами старше 60 лет и ряд других ограничений.