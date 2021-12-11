Филологи отмечают популярность русского языка в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 11 декабря. /ТАСС/. Интеграция бывших союзных республик на пространстве СНГ и курс Душанбе на отношения с Москвой как со стратегическим партнером определяют роль русского языка в Таджикистане как языка межнационального общения, а число желающих изучать его растет. Такое мнение выразили в беседе с ТАСС, посвященной 30-летию СНГ, филологи и руководители лингвистических вузов республики.

"Перспективы у русского языка в Таджикистане есть, потому что, безусловно, это один из мировых языков. У республики тесные связи с Россией, и расширение функций русского языка является важным элементом интеграции", - сказал проректор Российско-таджикского славянского университета (РТСУ), доктор филологических наук профессор Хусрав Шамбезода.

Он рассказал, что в последнее время появляется все больше желающих получить образование на русском или учиться в вузах РФ. По его словам, это сказывается на росте числа изучающих русский. "В последние годы увеличивается количество студентов из Таджикистана, поступающих и обучающихся в вузах России, им надо владеть русским языком", - пояснил профессор.

Шамбезода добавил, что в республике реализуется много совместных образовательных проектов с российскими вузами. В качестве примера он привел Дни русского языка, в рамках которых Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина открыл кафедру.

Пять новых школ

Изучению русского языка в Таджикистане уделяется особое внимание на государственном уровне, отметил главный специалист Управления общего образования министерства образования и науки республики Мухаммад Бобомуродов. "Программа совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в Таджикистане была принята в 2019 году, ее реализация рассчитана на период до 2030 года. Само появление этого документа, а это уже вторая программа на государственном уровне, говорит о том, что государство осознает в полной мере необходимость через систему образования в целом поднять роль качественного обучения русскому языку", - сказал он.

По его словам, программа предусматривает проведение курсов повышения уровня преподавания русского языка, привлечение специалистов для обмена опытом и надбавку к зарплате учителей. Бобомуродов признал, что в последние годы уровень знания русского среди таджикской молодежи стал снижаться. Это связано, полагает он, с недостатком практики. "Одних уроков в рамках школьной программы недостаточно", - сказал представитель Минобразования.

Бобомуродов добавил, что на данный момент в республике ощущается нехватка кадров. "Проблема нехватки учителей русского языка связана не с количеством специалистов, заканчивающих вузы по данной специальности: не все идут работать по направлению", - пояснил он. Для преподавателей всех ступеней образования в Таджикистане функционирует Институт повышения квалификации, у которого есть филиалы в областях страны, курсы можно пройти и в РТСУ, а также в Таджикском государственном педуниверситете. Приезжают в республику и специалисты из российских вузов, которые проводят мастер-классы и семинары для таджикских коллег.

По данным Минобразования, в стране более 200 школ, среди которых 38 - с русским языком обучения и 152 школы, где есть классы с обучением как на русском, так и на таджикском. В данный момент в соответствии с межправительственным соглашением между РФ и Таджикистаном в пяти городах республики, включая столицу, строятся по школе, обучение там будет проходить на русском. Российская сторона взяла на себя оснащение этих учебных заведений, а также обеспечение кадрами. Ожидается, что 1 сентября 2022 года они примут первых учеников.

Образование на русском популярно

В последнее время в Таджикистане все больше молодых людей хотят изучать русский язык. "В нашем институте функционирует факультет русской филологии, где студенты, а их более 800 человек, обучаются по пяти специальностям, среди которых русский язык и литература", - рассказала ректор Таджикского государственного института языков Жило Гулназарзода.

По ее словам, на этом факультете учатся не только граждане республики, но и студенты из Туркмении, Узбекистана и Киргизии. Возможно дистанционное обучение по некоторым специальностям.

Ректор добавила, что общение представителей различных республик на пространстве СНГ, в том числе представителей научных и академических кругов, по сей день ведется на русском. "Русский язык играет связующую роль между другими языками, так как огромное количество художественной, научной литературы переведено и переводится на русский, поэтому может быть доступно желающим читать книги или заниматься наукой", - подчеркнула Гулназарзода.

В Таджикистане один государственный язык - таджикский. Русский язык закреплен в конституции страны как язык межнационального общения. Он используется на государственном уровне (сайты ведомств имеют русскую версию), в академической среде, в средствах массовой информации. Говорят на нем и многие жители страны независимо от национальности.