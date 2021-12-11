Участники несогласованного протеста на час перекрыли главную автомагистраль Сербии

БЕЛГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Участники несогласованной акции протеста на час перекрыли в субботу главную автомагистраль Сербии Е-75 вблизи Сава-центра в столице страны Белграде с 14:00 до 15:00 (16:00 - 17:00 мск). В настоящий момент главная магистраль страны разблокирована, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Число протестующих в этот раз оказалось намного ниже, чем в неделю назад. Поэтому площадь Славия, площадь Автокоманда и другие ключевые транспортные развязки Белграда оставались свободными. Как сообщило агентство Танюг, протестные акции также прошли в Нише, Нови-Саде и других городах страны. Сербские СМИ сообщили о нескольких конфликтах автомобилистов с активистами, перекрывающими дороги.

На прошлой неделе в Сербии прошли несогласованные протестные акции с перекрытием основных автомагистралей. Протестующие выступали против предоставления прав австралийско-британскому концерну Rio Tinto начать добычу лития в Сербии. Одним из требований была отмена законов о референдуме и экспроприации.

В результате правительство Сербии приняло решение отозвать законопроект об экспроприации и предложило поправки к недавно принятому закону о референдуме, ставшие причинами протестов в стране.