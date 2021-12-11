Спецборт МЧС со специалистами Роспотребнадзора вылетел в ЮАР

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России со специалистами Роспотребнадзора на борту вылетел из Волгограда в Кейптаун. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.
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"Из Волгограда в Кейптаун вылетел самолет Ил-76 МСЧ РФ. На его борту лаборатория и специалисты Роспотребнадзора", - сказал собеседник агентства.
Рейс выполняется по поручению президента РФ Владимира Путина после соответствующей просьбы просьбы президента ЮАР Сирила Рамапоса.