Первый на Северном Кавказе музей истории Афона откроют в Невинномысске в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Музей истории монастырей на Святой горе Афон в Греции, а также основанных выходцев с Афона монастырей на Северном Кавказе откроют в 2022 году в Невинномысске, проект будет реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об это рассказала ТАСС представитель команды инициаторов проекта, экскурсовод-лектор Светлана Ксенофонтова.

Проект "Музей истории Афона" в 2021 году стал одним из победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив, получив грант на сумму более 497 тыс. рублей. Общая стоимость проекта составляет 972,5 тыс. рублей.

"Первый на Северном Кавказе музей Афона будет располагаться в городе Невинномысске. Силами прихожан Невинномысского благочиния были собраны экспонаты, которые имеют отношение как к самому Афону, его истории, так и его связи с Северным Кавказом - она проявляется в том, что монахи-афониты приезжали сюда и основывали здесь монастыри. В экспозиции музея также будут представлены экспонаты, рассказывающие о паломничестве на Святую гору Афон, а также документы, подтверждающие пожертвования из станиц Северного Кавказа в поддержку афонских монастырей", - рассказала Ксенофонтова, добавив, что открыть музей предполагается в 2022 году.

Планируется, что в экспозиции будет представлено более 400 экспонатов вековой давности, а также современные виды Афона в виде фотокартин и слайд-шоу. "Музей будет располагаться на территории прихода храма Святого Серафима Саровского в Невинномысске, который находится недалеко от федеральной трассы, что будет удобно для туристических и паломнических групп", - добавила собеседница агентства.

В конце IХ - начале ХХ веков русскими монахами - выходцами из афонских монастырей в Греции на территории современного Северного Кавказа и юга России были основаны несколько монастырей, в том числе Успенский Второ-Афонский Бештаугорский мужской монастырь (Ставропольский край), Александро-Афонская Зеленчукская пустынь (Карачаево-Черкесия), Свято-Михайло-Афонская Закубанская пустынь (Адыгея). Первым из кавказских афонских монастырей был Ново-Афонский Симоно-Канонитский монастырь на территории Абхазии.