Праздничная подсветка украсит Дворцовый мост в Петербурге в День Конституции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Праздничную подсветку в цветах российского триколора включат 12 декабря в Санкт-Петербурге на Дворцовом мосту и Большом проспекте Петроградской Стороны в честь Дня Конституции Российской Федерации. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации губернатора города.

"В День Конституции Российской Федерации, Дворцовый мост и опоры освещения Большого проспекта Петроградской стороны украсит художественная подсветка в виде триколора. [Она] будет включена завтр [12 декабря] в 16:00 мск", - говорится в сообщении.

На инженерных конструкциях Дворцового моста специалисты "Ленсвета" установили более 600 светодиодных светильников. На чугунных опорах фонарей на Большом проспекте - 113 светящихся элементов.

Губернатор Александр Беглов отметил, что традицией Петербурга становится украшение городских достопримечательностей символами государства в дни главных праздников. Четвертого ноября, в День народного единства, на Дворцовом мосту и Большом проспекте также была включена подсветка в цветах российского флага.