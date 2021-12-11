В Карачаево-Черкесии за 11 лет обеспечили жильем более 140 инвалидов

ЧЕРКЕССК, 11 декабря. /ТАСС/. Более 140 жителей Карачаево-Черкесии с ограниченными возможностями здоровья с 2010 года получили субсидии на улучшение жилищных условий. Об этом рассказали в министерстве труда и социального развития региона.

"Средства субсидии используются получателями для приобретения благоустроенного жилья на первичном и вторичном рынке недвижимости. С 2010 по 2021 год в республике за счет средств федерального бюджета улучшили жилищные условия 143 инвалида", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в 2021 году для Карачаево-Черкесии из федерального бюджета выделили средства в размере 8,2 млн рублей для обеспечения жильем 12 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. По состоянию на 1 декабря 2021 года улучшены жилищные условия 12 граждан, в очереди еще остаются 162 человека.

На 2022 год для обеспечения жилыми помещениями инвалидов предусмотрены средства в размере 25,5 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия 29 человек.

Реализация жилищных прав инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, осуществляется в соответствии с федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", постановлением правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24.02.2010 № 33 "О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" в форме предоставления субсидии на приобретение жилого помещения в собственность.