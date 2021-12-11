В Русском доме в Анкаре прошла конференция в рамках крымско-татарских дней

АНКАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Конференция в рамках крымско-татарских дней прошла в субботу в представительстве Россотрудничества в Турции (Русский дом в Анкаре), передает корреспондент ТАСС. В мероприятии, которое носило сугубо гуманитарный характер, приняли участие деятели искусства и представители научного сообщества.

С приветственным словом выступили руководитель Русского дома Александр Сотниченко, руководитель Фонда развития Крыма и Федерации крымско-татарских культурных обществ Турции Унвер Сель, ректор Крымского государственного инженерно-педагогического университета Чингиз Якубов, советник главы Крыма по межнациональным вопросам Эрвин Мусаев.

Сель сообщил собравшимся, что первоначально планировалось провести крымско-татарские дни, начав с праздника в Парке молодежи в Анкаре. "Однако МИД Турции не по собственной инициативе, а по требованию МИД Украины и посольства [Украины в Турции] выразил пожелание, чтобы они прошли в другом месте, - отметил он. - К нам приехала представительная делегация из Крыма, в которую входят ученые, депутаты, ректоры, деканы, журналисты, представители других государственных и общественных организаций. В Крыму смешалось много культур, нет другого подобного примера, где бы вместе жили столько наций - русские, крымские татары, украинцы, греки, немцы, армяне и другие. Мы хотим рассказать миру о том, как все эти национальности, культуры и языки живут вместе в мире и согласии".

Программа мероприятий

В течение дня в Русском доме в Анкаре прошла презентация основных тенденций развития культуры, образования и духовной жизни татар Крыма, а также были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере науки и образования между Крымом и Турцией. В частности, с докладом о векторе развития традиционного ислама в российском Крыму выступила представитель Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Зенифе Вели, преподаватель Университета Чанаккале Ведат Чалышкан представил доклад на тему "Русский исход - как пришли из Крыма в Гелиболу", директор Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра Зарема Билялова рассказала о театральной жизни Крыма. У собравшихся была возможность послушать выступление ансамбля крымско-татарской народной музыки и посетить фотовыставку, которая продемонстрировала культурные достопримечательности Крыма.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.