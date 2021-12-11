Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Финберга

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью дирижера, народного артиста Белоруссии Михаила Финберга, отметив, что он стал символом целой эпохи в эстрадном искусстве, сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

"Маэстро стал символом целой эпохи в эстрадном искусстве. Без остатка отдавал себя музыке и зрителю. Человек огромного педагогического таланта воспитал не одно поколение популярных молодых исполнителей", - говорится в соболезновании. Глава государства отметил, что своим многолетним самоотверженным служением отечественной культуре Финберг заслужил настоящее уважение коллег и народную любовь.

Делились своим мнениями и воспоминаниями в этот день и коллеги Финберга. Так, дирижер Белорусской государственной филармонии Виктор Бабарикин отметил, что Финберг "создал великолепный оркестр, в котором работали профессионалы своего дела". "Он любил свое детище, любил Беларусь. Вы знаете, что у него было очень много программ на стихи белорусских поэтов. Последнее время мы с ним общались, виделись на "Славянском базаре". Конечно, его будет не хватать", - сказал Бабарикин агентству Минск-Новости.

Военный дирижер, заслуженный артист Белоруссии Сергей Костюченко сказал, что знал Финберга как "очень трудолюбивого, талантливого дирижера и музыканта". "Сложно посчитать, сколько фестивалей им проведено. Много внимания он уделял белорусской музыке, делал программы по старинным произведениям, - отметил дирижер. - Создал один из лучших эстрадно-симфонических и джазовых оркестров - Национальный академический концертный оркестр Республики Беларусь. В культуре Беларуси ощущается существенная потеря".

Солистка оркестра под управлением Финберга Наталья Тамело отметила, что проработала с дирижером без малого 30 лет. "Для всех нас это очень тяжелая утрата. Знаете, это как когда умирает кто-то из близких", - отметила она.

Михаил Финберг умер в субботу на 75-м году жизни. Он был бессменным руководителем Национального академического оркестра Белоруссии. Творческая деятельность дирижера отмечена рядом государственных наград и государственных премий. Он также нашел себя и в общественной деятельности - был членом Совета Республики Национального Собрания двух созывов, входил в совет по культуре при Совмине и комитет по государственным премиям.