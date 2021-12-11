На Кипре прошла акция протеста с требованием изменить формат работы лагеря для мигрантов

НИКОСИЯ, 11 декабря. /ТАСС/. Жители нескольких деревень, находящихся к западу от столицы Кипра Никосии, устроили в субботу акцию протеста с требованием изменить формат работы центра временного содержания мигрантов "Пурнара". Об этом сообщили местные советы деревень Коккинотримифия, Дения и Маммари.

Участники акции на 10 минут заблокировали движение на магистральной кольцевой развязке возле Коккинотримифии по дороге из Никосии в наиболее высокогорную часть массива Троодос и выдвинули властям требования о решении проблем, которые главы советов трех деревень еще неделю назад направили министру внутренних дел Никосу Нурису. Среди них - "проблемы со здоровьем жителей, их безопасностью, с ростом преступности, ухудшением экономического положения", приостановкой развития их населенных пунктов.

В отношении же работы самого центра "Пурнара" протестующие потребовали, чтобы власти ограничили общую численность содержащихся там мигрантов до 600 человек и запретили бы их перемещение по указанным деревням. Устроители акции также выдвинули требование об ограничении сроков пребывания постояльцев в этом центре временного содержания. "Разместите их в центре на 20 дней, затем, в соответствии с законом, переведите их в другое место и улучшите условия пребывания для тех 600 человек, которые там останутся", - так звучит одно из требований протестующих.

В конце сентября Нурис вместе с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон посетил центр "Пурнара", в котором из-за его перенаселенности уже вспыхивали массовые драки. Номинально в центре не должны находиться более 1 тыс. мигрантов, однако еще год назад их там было не менее 1,5 тыс.

В последние месяцы поток нелегальных мигрантов на расположенный на внешней границе ЕС Кипр только усиливается. Они добираются до острова на лодках и проникают незаконным путем с турецкого севера Кипра на греческий юг через внутреннюю границу острова. Для кипрского МВД и правительства островного государства такая ситуация стала серьезной головной болью и является постоянным поводом для воззваний к властям ЕС о необходимости оказания содействия острову в решении проблемы вывоза мигрантов в другие страны европейского сообщества или же их репатриации.