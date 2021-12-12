Скоростные поезда "Аллегро" из Петербурга в Хельсинки возобновят движение с 12 декабря

Как отметили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, воспользоваться скоростным поездом смогут только граждане России и Финляндии. К категориям российских граждан, которые получат возможность путешествовать на "Аллегро", помимо владельцев недвижимости в Финляндии и родственников финских граждан, также относятся лица, направляющиеся в бизнес-поездки. В сентябре МИД Финляндии объявил о возможности получить новую визу для тех россиян, у которых ранее истек срок действия многократной визы, выданной на два года и больше.

"В соответствии с распоряжением Правительства РФ № 3422 от 2 декабря 2021 года, возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. С 12 декабря после длительного перерыва в расписание вернутся скоростные поезда "Аллегро" сообщением Санкт-Петербург - Хельсинки. Ежедневно они будут курсировать пока только двумя парами", - рассказали в пресс-службе холдинга.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Скоростные поезда "Аллегро" сообщением Санкт-Петербург - Хельсинки, отмененные в марте 2020 года из-за начала пандемии коронавируса, возобновят движение утром 12 декабря. Введенные ранее для россиян ограничения на туристические и личные поездки в Финляндию сохранятся, попасть в Суоми смогут родственники финских граждан, владельцы финской недвижимости и ряд других категорий граждан, сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".

В пресс-службе РЖД также подчеркнули, что въезжающие на территорию Финляндии россияне должны предоставить справку о прохождении вакцинации одобренной в этой стране вакциной. Согласно данным Национального института здравоохранения и социального развития Финляндии (THL), в Суоми признаются вакцины Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen (Johnson&Johnson), Sinopharm, CoronaVac, Covishield и Covaxin.

Россиянам, прибывающим из Финляндии в РФ, нужно будет после приобретения билета заполнить анкету на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Необходимо также сдать ПЦР-тест (кроме вакцинированных против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или перенесших заболевание в последние шести месяцев) и разместить информацию на портале ЕПГУ в течение 72 часов со дня прибытия. До получения результатов теста необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства.

Гражданам Финляндии, въезжающим на территорию России, нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, а в пути следования заполнить анкету установленного образца и передать работнику поездного персонала. По информации РЖД, в поездах будут действовать противоэпидемические меры обоих государств. Пассажирам перед посадкой в поезд измерят температуру, а в течение всей поездки нужно использовать маску.

Расписание движения поездов

В сторону Хельсинки из Петербурга поезда будут отправляться ежедневно в 06:40 (№781, кроме воскресений, 25 декабря и дат с 1 по 9 января), и в 15:30 (№785, без ограничений). Также по воскресеньям, 25 декабря и в период с 1 по 9 января будет курсировать поезд №783, отправляющийся в 11:30. Из Хельсинки в ежедневном режиме начнут движение поезда №782 (в 06:17, кроме воскресений, 25 декабря и дат с 1 по 9 января) и №786 (в 14:57, без ограничений). По воскресеньям, а также в праздничные дни 25 декабря и с 1 по 9 января в 09:57 будет отправляться поезд №784.

Границы Финляндии для туризма из РФ пока закрыты, ограничения, срок которых неоднократно продлевался, действуют до 19 декабря. Между странами возобновлено авиасообщение (самолеты летают между Хельсинки и Москвой, Хельсинки и Санкт-Петербургом) и автобусное сообщение. Сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.