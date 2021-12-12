Египет за 10 лет вернул порядка 30 тыс. незаконно вывезенных древних артефактов

КАИР, 12 декабря. /ТАСС/. Каир за последние 10 лет сумел добиться возвращения на родину порядка 30 тыс. незаконно вывезенных из страны в разное время древних артефактов. Об этом сообщил в субботу в эфире телеканала Al-Hayat главный инспектор департамента возвращенных древностей Министерства туризма и древностей Египта Шаабан Абдель Гауад.

По его словам, специалисты ведомства "отслеживают аукционы по всему миру и продажи в интернете" через зарубежные и египетские сайты, а также социальные сети. "С 2011 года египетскому государству удалось вернуть 29 300 артефактов, - сказал он. - Только в этом году в Музее Библии в Вашингтоне было обнаружено 5 300 памятников древнеегипетской цивилизации". Все вывезенные контрабандным путем артефакты зарегистрированы в архивах, и сейчас ведутся работы по их возвращению в Египет, добавил он.

Главный инспектор рассказал, что после репатриации культурные ценности реставрируют, а затем выставляют в музеях. Так, по его словам, одним из таких возвращенных артефактов стал обнаруженный в Бельгии древний скелет человека, который сейчас является частью экспозиции Национального музея египетской цивилизации в Каире.

Египет в последние годы активно добивается репатриации незаконно вывезенных из страны в разное время памятников древности. В 1983 году было значительно ужесточено законодательство в области охраны артефактов - вывоз объектов культурного и исторического наследия запрещен и карается по закону. По данным властей, 95% контрабандных древностей является результатом археологических изысканий "черных копателей".