Посольство РФ в США выразило соболезнования близким погибших в результате торнадо в стране

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Российское посольство в США в субботу выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо в стране. Соответствующее заявление дипмиссия опубликовала в Facebook.

"Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы", - отметили российские дипломаты.

Недавние торнадо привели к гибели в США более 80 человек. Наибольшее число жертв, 70 человек, зафиксировано в штате Кентукки, на который пришелся основной удар стихии. Вызванные бедствием перебои с электричеством затронули в штатах Теннесси и Кентукки более 200 тыс. человек.