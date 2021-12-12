На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за высоких волн

ТАСС, 12 декабря. Спасатели объявили на 13-15 декабря штормовое предупреждение в трех районах Камчатки из-за сильных волн в акватории Тихого океана. Об этом сообщается в воскресенье на сайте территориального управления МЧС.

"13 декабря 2021 года во второй половине ночи в акватории Берингова моря, в районах 11270 (Карагинский муниципальный район), 11280 (Олюторский муниципальный район), 11290, а также в акватории Тихого океана, в подрайонах 11311, 11312 (Алеутский муниципальный округ), ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров. Днем 13 декабря 2021 года волнение усилится до 10-12 метров. Штормовое предупреждение сохранится до вечера 15 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Волнение моря не представляет угрозы для населенных пунктов, расположенных на побережье, но повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах. Спасатели готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.