Компания Google выпустила дудл в честь Дня вьетнамского супа фо

ХАНОЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Ведущий мировой интернет-поисковик Google посвятил специальный дудл отмечаемому 12 декабря во Вьетнаме Дню супа фо из рисовой лапши. Нажав на анимированный дудл, изображающий пиалу с фо, пользователи смогут увидеть ссылки на страницы с информацией о вьетнамском супе, завоевавшем всемирную популярность.

Google уже не первый раз создает дудлы на вьетнамскую кулинарную тематику. В марте 2020 года компания сделала дудл, посвященный известному в мире вьетнамскому сэндвичу бань ми. Поводом для создания картинки стала годовщина внесения вьетнамского слова бань ми, которое в переводе на русский язык означает хлеб, в Оксфордский словарь английского языка.

Праздник по случаю пятого в истории дня главного национального вьетнамского блюда в 2021 году проходит в южном мегаполисе городе Хошимине. Предыдущий фестиваль, посвященный известному ныне на весь мир вьетнамскому супу состоялся в Ханое.

Сегодня фо можно встретить в любой стране мира, где живут выходцы из Вьетнама. Фо символизирует не только вьетнамскую кухню, но и историю, и культуру страны, как суши в Японии, карри в Индии или пицца в Италии. О глобальной популярности этого супа свидетельствует тот факт, что само по себе слово фо уже перестало быть чисто вьетнамскими. Согласно определению всемирно известного и авторитетного американского толкового словаря Мерриама-Вебстера (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary), pho - это "вьетнамский суп из рисовой лапши с говядиной или курицей".

Одним из лучших в мире супов назвал фо популярный американский новостной канал CNN. По версии CNN, фо, который представляет собой мягкую рисовую лапшу с кусочками говядины или курицы, залитую душистым соответственно говяжьим или куриным бульоном и приправленную различными традиционными специями, занял второе место в рейтинге из 20 лучших в мире супов, в числе которых французский буйабес, испанский гаспачо, китайский суп с говядиной ланьчжоу ламянь и кисло-острый тайский том ям кунг с креветками. Авторитетное сетевое издание Business Insider включило фо в список 50 самых вкусных национальных блюд на всей планете, а популярный интернет-портал о туризме и путешествиях Travel Channel назвал его одним из 20 лучших блюд мира, которые обязательно стоит попробовать.