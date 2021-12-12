Сокуров надеется на решение проблемы вокруг Охтинского мыса в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Режиссер Александр Сокуров надеется на решение проблемы вокруг застройки исторического Охтинского мыса в Санкт-Петербурге и при возможности предполагает обсудить эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил он ТАСС.

Ранее президент поручал Министерству культуры РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром", которому принадлежит участок, рассмотреть вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря координатор общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов пожаловался на проблемы с исполнением поручения. Президент призвал общественников обсудить ситуацию с застройкой мыса с владельцем участка. Как отметил глава государства, нужно попытаться найти компромиссное решение проблемы.

"Если встреча [с президентом РФ] состоится, то, конечно, я смогу обсудить до этого [проблему] со своими коллегами в градозащитной группе нашей. Мы попробуем поговорить, обсудить это", - сказал режиссер, отвечая на вопрос ТАСС, планирует ли он поднимать тему Охтинского мыса во время возможной встречи с президентом.

Сокуров входит в состав Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт Петербурга. По его мнению, "президент дал ответ на этот вопрос: он сказал, что он вмешается и обсудит [эту тему] с газпромовской, кажется, организацией". "Тут я не вижу сложностей и надеюсь, что как-то удастся развязать этот узел", - добавил он.

Об Охтинском мысе

На территории Охтинского мыса - в месте слияния реки Охты с Невой - находятся памятники, сооруженные еще до момента основания Петербурга. Это остатки поселений эпохи неолита и две шведские крепости - возведенная в XIII веке "Ландскрона" и сооруженный поверх старых укреплений в XVI веке "Ниеншанц".

В выявленный объект культурного наследия федерального значения входят шведская крепость 1611-1703 гг., участки культурного слоя неолита и раннего металла V-II тысячелетия до н. э., а также грунтовый могильник XVI-XVII веков. На участках мыса, не включенных в границы выявленного объекта, действует режим регулирования застройки, то есть работы здесь должны осуществляться по согласованию с органами охраны памятников.

Градозащитники считают, что все археологические памятники Охтинского мыса должны обрести статус музейных объектов, и отстаивают свою позицию в суде. Компания "Газпром нефть" готовится к реализации в этом месте проекта нового общественного пространства с сохранением существующих памятников.