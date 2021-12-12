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В Якутии до конца 2023 года отремонтируют более 50 школ

На эти цели выделят более 2,8 млрд рублей

ТАСС, 12 декабря. Власти Якутии отремонтируют до конца 2023 года 58 школ, на это республика получит субсидию из федерального бюджета в размере более 2,8 млрд рублей. Об этом сообщается в воскресенье на сайте правительства республики.

"По результатам отбора на 2022 и 2023 годы в список попали все заявленные нами 58 объектов образования. Это результат командной работы правительства, министерства образования, министерства строительства, школ и управлений образования нашей республики" - приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева.

В программу входит не только капитальный ремонт зданий школ, но также и оснащение учебных заведений мебелью и современным оборудованием.

В июне президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам подготовить специальную программу капитального ремонта школ. Он отметил, что 72% школ в России нуждаются в текущем ремонте, еще 10% - в капитальном, и назвал это недопустимым.

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