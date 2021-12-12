В Якутии до конца 2023 года отремонтируют более 50 школ

ТАСС, 12 декабря. Власти Якутии отремонтируют до конца 2023 года 58 школ, на это республика получит субсидию из федерального бюджета в размере более 2,8 млрд рублей. Об этом сообщается в воскресенье на сайте правительства республики.

"По результатам отбора на 2022 и 2023 годы в список попали все заявленные нами 58 объектов образования. Это результат командной работы правительства, министерства образования, министерства строительства, школ и управлений образования нашей республики" - приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева.

В программу входит не только капитальный ремонт зданий школ, но также и оснащение учебных заведений мебелью и современным оборудованием.

В июне президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам подготовить специальную программу капитального ремонта школ. Он отметил, что 72% школ в России нуждаются в текущем ремонте, еще 10% - в капитальном, и назвал это недопустимым.