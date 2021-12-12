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Аэролодки будут использовать для переправы на Бревенник в Архангельске

На острове проживают примерно 5,5 тыс. человек

АРХАНГЕЛЬСК, 12 декабря. /ТАСС/. Аэролодки будут использоваться с 13 декабря для переправы людей на остров Бревенник в Архангельске, где с 9 декабря из-за отсутствия транспортного сообщения с островом введен режим повышенной готовности, сообщил в воскресенье в ходе прямой линии губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"С понедельника поставим аэролодки [на переправу]", - сказал глава региона.

На острове проживают около 5,5 тыс. человек, там созданы запасы топлива и продовольствия. В настоящее время для жителей Бревенника открыта пешеходная переправа, пассажиров также перевозят буксиры.

В предыдущие годы транспортную переправу организовывал частный собственник - ООО "Мост". 18 ноября он уведомил администрацию города о серьезных технических проблемах с понтоном и невозможности его установки. Глава региона сообщил в ходе прямой линии, что в настоящее время на рынке подходящий понтон пока найти не удалось, поскольку такие переправы производятся по индивидуальному проекту. В данном случае понтон был раздвижной, поскольку устанавливался в месте, где проходит судоходное русло.

Автомобильную ледовую дорогу по маршруту Маймаксандский лесной порт (материковая часть) - 14-й лесозавод (на Бревеннике) обустроить невозможно, поскольку здесь проходит судоходное русло. Поэтому транспортная переправа длиной 3,9 км будет проложена от Бревенника через Приморский район с выходом на действующую переправу Вознесенье - Цигломень. К обустройству транспортной ледовой переправы специалисты планируют приступить 21 декабря.

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