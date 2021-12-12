В Астраханской области действие системы QR-кодов для посещения ТЦ продлили до 16 января

АСТРАХАНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Астраханской области продлили срок действия системы QR-кодов в регионе при посещении торговых центров до 16 января 2022 года, говорится на сайте администрации региона в воскресенье.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в связи с ситуацией, связанной с темпами распространения коронавируса, на месяц - с 13 ноября по 12 декабря - вводил ограничения на посещение торговых и торгово-развлекательных центров. Посещать их можно было только при предъявлении QR-кода с информацией о прохождении вакцинации от ковида или сертификата о перенесенном заболевании.

"Требование обязательного предъявления QR-кода при входе в торговые комплексы сохраняется и продлевается до 16 января. Кружки и секции для детей будут закрыты на время досрочных каникул, до 16 декабря. Срок действия ПЦР-тестов сокращается с 78 до 48 часов. До 80% увеличивается заполняемость зрительных залов в учреждениях культуры, и до 70% - на спортивных мероприятиях, проводимых в закрытых помещениях", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Астраханской области.

Врио руководителя управления Роспотребнадзора по Астраханской области Евгений отметил, что в регионе наблюдается значительный рост заболеваемости ковидом среди детей.

"Ситуация с ковидом остается достаточно сложной, но стабильной. Есть хорошая динамика по освобождению ковидных коек. Мы уже почти наполовину снизили число мест в госпиталях. Начинаем возвращаться к оказанию плановой медицинской помощи", - приводит пресс-служба слова губернатора региона.

По данным оперативного штаба Астраханской области, по состоянию на воскресенье зафиксированы 245 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии зарегистрирован 77 161 случай заражения COVID-19, умерли 2 256 человек, в стационарах проходят лечение 874 человека, свободен 21% коечного фонда.