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Путин направил Байдену соболезнования в связи с гибелью людей из-за торнадо

Президент выразил надежду на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий торнадо

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту США Джо Байдену в связи с гибелью людей из-за торнадо в ряде штатов. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

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"Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия", - говорится в телеграмме.

Глава государства выразил надежду на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий торнадо.

Недавние торнадо привели к гибели в США более 80 человек. Наибольшее число жертв, 70, зафиксировано в штате Кентукки, на который пришелся основной удар стихии. Вызванные бедствием перебои с электричеством затронули в штатах Теннесси и Кентукки более 200 тыс. человек.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джо
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