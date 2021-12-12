Путин направил Байдену соболезнования в связи с гибелью людей из-за торнадо

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту США Джо Байдену в связи с гибелью людей из-за торнадо в ряде штатов. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия", - говорится в телеграмме.

Глава государства выразил надежду на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий торнадо.

Недавние торнадо привели к гибели в США более 80 человек. Наибольшее число жертв, 70, зафиксировано в штате Кентукки, на который пришелся основной удар стихии. Вызванные бедствием перебои с электричеством затронули в штатах Теннесси и Кентукки более 200 тыс. человек.