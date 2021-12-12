Образовательный центр в Грозном будет обучать детей ментальной арифметике и робототехнике

ГРОЗНЫЙ, 12 декабря. /ТАСС/. "Образовательный центр Бэллы Яндиевой" в Грозном, открытый в этом году, с 2022 года будет обучать детей ментальной арифметике, скорочтению и программированию, а также родному чеченскому языку. Об этом рассказала ТАСС руководитель центра, победительница конкурса "Учитель будущего" президентской платформы "Россия - страна возможностей" Бэлла Яндиева.

В этом году Яндиева стала победительницей профессионального конкурса "Учитель будущего" в составе команды ГБОУ "Лингвистическая школа им. Ю. Д. Дешериева" из Грозного и стала участницей образовательной программы "Среда обучения" мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Проект образовательного центра появился после победы в конкурсе "Учитель будущего". Сейчас мы занимаемся подготовкой ребят в самых разных направлениях: это русский язык и математика, у нас более 10 групп по английскому языку, есть программы подготовки к школе, к ЕГЭ и ОГЭ, родной чеченский язык. В планах - вырасти в настоящий центр образования, центр притяжения для молодых людей, талантливых учителей и детей. Сейчас мы заключили договор с международной школой ментальной арифметики, у нас будет преподаваться ментальная арифметика и скорочтение, также планируем запустить робототехнику и курсы по информатике, программированию", - рассказала Яндиева.

По ее словам, в настоящее время в центре работают более 10 педагогов и обучаются более 100 детей. В ближайших планах центра - организовать занятия с психологом и логопедом.

"Сегодня учителя начальной школы очень перегружены, у них в классе по 35 детей, и они просто физически не успевают уделить достаточное количество внимания каждому. К нам приходят дети, которых, возможно, не поняли в обычной, общеобразовательной школе, которые не успевали за учебной программой, за скоростью остального класса. Мой центр открыт именно для того, чтобы помочь детям, у которых оказалась потеряна мотивация к обучению. Я хочу, чтобы они приходили к нам, зная, что их ждут, что их поймут", - пояснила руководитель центра.

Особое внимание в образовательном центре, по словам Яндиевой, уделяется изучению родного языка. "Здорово, что наши дети говорят на русском языке, но утеря родного языка - это глобальная проблема. Сейчас к нам обращаются родители детей разного возраста, есть даже взрослые люди, которые просят помочь с навыками разговорной речи. У нас есть замечательный опытный преподаватель, который по-настоящему влюблен в свое дело и влюбляет в родной язык наших ребят", - отметила собеседница агентства.

О конкурсе "Учитель будущего"

Профессиональный конкурс "Учитель будущего" президентской платформы "Россия - страна возможностей" стартовал 19 ноября 2019 года и включал в себя четыре этапа: регистрацию участников, онлайн-тестирование (предметный или метапредметный тест, психолого-педагогический тест и тест по культуре речи), а также очные соревнования. Конкурс направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Результаты конкурса были объявлены в Санкт-Петербурге в марте 2021 года, его победителями стали 30 команд из 19 регионов России.

Конкурс проводился в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".