Ветки упавшего после урагана "дуба Тургенева" раздадут посетителям музея под Орлом

ТАСС, 12 декабря. Ветки "Тургеневского дуба" - главной реликвии усадьбы матери писателя в Спасском-Лутовинове в Орловской области, раздадут посетителям музея-заповедника, сообщила ТАСС в воскресенье замдиректора по развитию музея Ирина Никишонкова. После ликвидации основных последствий урагана, из-за которого в усадебном парке упало около 40 деревьев, в том числе и "дуб Тургенева", музей в субботу принял первых гостей.

"Тургеневский дуб" возрастом около 200 лет занял первое место в конкурсе "Лучшее дерево в России - 2021", многолетнему растению планировалось оказать сертифицированную помощь по уходу и обследованию. 30 ноября 2021 года из-за урагана в Орловской области дуб упал. Несмотря на полученные повреждения, дуб представит Россию в 2022 году на конкурсе "Европейское дерево года".

"Крупные фрагменты ["Тургеневского дуба"] вывезли на место хранения, массив пока остается на месте падения, потому что земля мягкая и мы не можем подогнать туда тяжелую технику, чтобы ничему не навредить. Веточки люди смогут забрать на память с собой", - сказала собеседник агентства.

"Спасское-Лутовиново" - усадьба матери Ивана Тургенева Варвары Петровны Лутовиновой. После смерти писателя наследники вывезли из "Спасского" мебель, а в 1906 году дом сгорел. Спустя 15 лет территорию усадьбы признали государственным заповедником, в 1937 году начались восстановительные работы. Дом с восстановленной обстановкой был открыт в сентябре 1976 года, его воспроизвели на основе проекта художника Луки Перепелицы.