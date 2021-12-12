Иностранцы увеличили на 40% траты на услуги медицинского туризма в Самарской области

САМАРА 12 декабря. /ТАСС/. Расходы иностранцев, воспользовавшихся услугами медицинского туризма в Самарской области, увеличились на 40% по сравнению с 2020 годом и достигли порядка 120 млн рублей, сообщили ТАСС в Минздраве региона.

"Медицинская помощь в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области оказана более 34 тыс. иностранных граждан на сумму 119,312 млн рублей. Для сравнения: за 11 месяцев 2020 года медицинская помощь в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области оказана 25 тыс. иностранных граждан на сумму 85,025 млн рублей", - рассказали в Минздраве.

При этом число иностранцев, привлеченных за прошедший период 2021 года, превысило итоговое значение 2020 года на 7 тыс. человек. В 2021 году чаще всего за медицинскими услугами в Самарской области обращались граждане Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении и Азербайджана.

Наиболее востребованными сферами являются сердечно-сосудистая хирургия, онкология, офтальмология, травматология и ортопедия, акушерство и гинекология, а также педиатрия. Иностранные граждане и жители других регионов России могут получить услуги в 118 медицинских организациях, включая 58 больниц, 17 поликлиник, 15 диспансеров, 12 стоматологических поликлиник и четыре санатория. Высокотехнологичная помощь доступна в 20 организациях.