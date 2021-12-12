Более 60 тыс. жителей ТиНАО воспользовались сервисом перевозок "По пути"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Свыше 60 тыс. жителей Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) воспользовались сервисом перевозок по требованию "По пути", который запустили 1 октября в Новой Москве. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сервисом "По пути" уже воспользовались более 60 тыс. жителей ТиНАО. Для нас очень важна обратная связь от пассажиров, и видим, что они высоко оценили сервис. Благодаря ему жителям стало гораздо удобнее и проще добираться до ближайших станций - метро "Прокшино" и МЦД "Силикатная", а оттуда - в центр города. По поручению мэра Москвы мы будем продолжать развивать транспортную доступность в ТиНАО, чтобы поездки становились еще комфортнее и доступнее для жителей Новой Москвы", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Пассажиры также отметили низкую стоимость поездки - 46 рублей, а также комфортный салон с сидячими местами, удобные откидные столики и USB-разъемы для зарядки гаджетов.

Сервис перевозок по требованию "По пути" запустили с 1 октября в Новой Москве. Чтобы им воспользоваться, необходимо скачать приложение "Московский транспорт", указать начальную и конечную точки маршрута, выбрать маршрут и оплатить поездку онлайн. Затем подождать автобус на месте остановки и отсканировать QR-код при входе.