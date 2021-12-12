Самарские власти закупили дополнительно около 270 единиц лесопожарной техники

САМАРА, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Самарской области приобрели сверх плана почти 270 единиц лесопожарной техники за счет средств, которые сэкономили при проведении аукционов по закупке техники. Об этом ТАСС сообщил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов.

Он отметил, что на начало 2021 года была запланирована закупка 39 единиц лесопожарной техники и оборудования, среди которых числились трейлер с тягачом, пожарные лесные автоцистерны, грузовые автомобили, пассажирские автобусы, пожарные стволы, воздуходувки и напорные пожарные рукава. "По результатам экономии, возникшей при проведении аукционов по закупке техники, дополнительно приобрели напорные пожарные рукава (267 единиц) и пассажирские автобусы (три единицы)", - рассказал Ларионов.

Помимо этого, до конца года в профильном министерстве ожидают поставки шести напорных пожарных рукавов. В результате закупки процент оснащенности лесопожарной техникой в госучреждении "Самаралес" достиг 94,3% при плановом показателе в 87%. Ларионов отметил, что дополнительная потребность отмечается в тракторах на гусеничном шасси, которые предназначены для проведения бульдозерных работ, а также в малых патрульных комплексах, необходимых для своевременного обнаружения и оперативного тушения лесных пожаров.

В 2022 году по нацпроекту "Экология" власти планируют заключить контракты на поставку двух грузовых автомобилей и трех пассажирских автобусов. На приобретение лесопожарной техники в 2022 году выделили 10,8 млн рублей.

В результате природных пожаров, включая крупнейшее за последние 10 лет возгорание в Борском районе, в Самарской области в августе пострадали около 2,1 тыс. га. В региональном ГУ МЧС сообщали, что пройденная по лесу площадь пожара составляла около 1,5 тыс. га, огонь также прошел через несколько поселков. С пожаром боролись в течение двух недель. На территории национального парка "Бузулукский бор" огонь уничтожил более 930 га, что составляет 1% от общей площади леса.