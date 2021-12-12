СМИ: два льва вырвались из клеток во время транзита в аэропорту Сингапура

СИНГАПУР, 12 декабря. /ТАСС/. Два льва вырвались в воскресенье из клеток во время транзитной остановки в сингапурском аэропорту Чанги. Об этом сообщила газета The Straits Times со ссылкой на представителей авиакомпании Singapore Airlines, которая занималась перевозкой животных.

По неустановленной пока причине хищники оказались на свободе, при этом один из них забрался на клетку. Прибывшие на место происшествия ветеринары ввели животным снотворное, после чего их доставили в отделение местной компании Mandai Wildlife Group, которая управляет всеми зоопарками Сингапура.

"Хищники пробудут некоторое время под наблюдением специалистов, после чего будет решаться вопрос с Singapore Airlines о дальнейших действиях", - прокомментировали случившееся представители компании.

В Singapore Airlines сообщили, что в общей сложности перевозили семь львов, однако не уточнили, откуда и куда направлялся груз.