В Стамбуле прошла конференция, посвященная 100-летию белой эмиграции из России

АНКАРА, 12 декабря. /ТАСС/. Международная научно-практическая конференция под названием "Русское зарубежье: из прошлого в настоящее", основной темой которой стало 100-летие русской белой эмиграции в Турции, прошла в Стамбуле. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в ассоциации "Общественная дипломатия", выступившей организатором мероприятия.

На конференции обсуждались вопросы исторического взгляда на белую эмиграцию не только в Турции, но и в других странах мира, а также ее наследие в Стамбуле, вклад в социо-культурную жизнь города и влияние на дальнейшее развитие двухсторонних отношений Турции и России.

Мероприятие прошло в историческом голубом зале ректората Стамбульского государственного университета, в нем приняли участие профессора, научные сотрудники, доктора исторических наук, проживающие в Турции потомки русских эмигрантов, преподаватели русского языка и истории, представители диаспоры, студенты, а также писатели и общественные деятели не только Турции и России, но и ряда других стран.

В ходе конференции генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов подчеркнул, позитивное прошлое между Москвой и Анкарой позволит странам решать сложные проблемы. "Важно наличие в нашей совместной истории и большее знание именно о таких моментах, когда мы были вместе, мы помогали друг другу. Когда граждане одной страны находили в силу известных исторических событий пристанище, приют на территории другой страны. Это становилось не только возможностью для них сохранить себя физически, свою идентичность, но и позволяло с учетом хорошего образования этих людей и влиять на процессы, которые происходили в Турции: на формирование определенных новых пластов культуры, музыки, других направлений искусства, социально-общественной жизни, которая здесь развивалась и во многом претерпевала сильную трансформацию. Знание об этом показывает нам, что отношения между нашими странами имели позитивные аспекты, что в конечном счете и влияет на сегодняшние наши отношения. Это позволяет надеяться, что на перспективу эти отношения, основываясь на знании своего общего позитивного прошлого, позволят нам уверенно двигаться вперед, находить точки соприкосновения и решать те сложные и непростые проблемы, которые сегодня существуют и которые нашим странам совместными усилиями необходимо преодолевать", - подчеркнул дипломат.

Свои доклады зачитали участники из Турции, России, Сербии, Греции, Германии и Японии. Были показаны документальные фильмы "Посольство на Таганских холмах", о деятельности Дома русского зарубежья им. Александра Солженицина и фильм под названием "Анатолия: открытые двери", который рассказывает о событиях русской белой миграции начала XX века в Турцию и содержит в себе уникальные архивные фотографии и видео о событиях тех лет.

Организатором конференции выступила некоммерческая организация ассоциация "Общественная дипломатия". Мероприятие прошло при поддержке генконсульства РФ в Стамбуле, мэрии города, Стамбульского университета, Русского дома в Анкаре. Спонсором мероприятия стала компания "Лукойл".

Исход Белой гвардии

В ноябре 1920 года Русская армия генерала Петра Врангеля - последняя вооруженная сила белого движения на Юге России во время гражданской войны - эвакуировалась из Крыма в Константинополь. Сюда пришло 126 судов, на которых было эвакуировано около 150 тыс. человек. Через две недели стоянки на рейде Константинополя французским оккупационным командованием было разрешено доставить армию на берег и разместить в трех военных лагерях.

Основной лагерь для регулярных частей Русской армии, которые были сведены в 1-й армейский корпус генерала Александра Кутепова, был разбит возле города Галлиполи на северной оконечности пролива Дарданеллы, в 200 км к юго-западу от Константинополя.

"Галлиполийское сидение" продолжалось до мая 1923 года. Всего за время пребывания в Галлиполи от ран, холода, голода и болезней умерли 342 человека. Для увековечивания их памяти было решено установить памятник, открытие которого состоялось 16 июля 1921 года. В 1949 году памятник был разрушен землетрясением.

Распоряжением правительства России в перечень находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для РФ историко-мемориальное значение, включен мемориал в память россиян в городе Гелиболу. Работы по поддержанию мемориала в надлежащем состоянии и его сохранению закреплены за представительством Россотрудничества в Турции.