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Пандемия COVID-19

Власти Швейцарии заявили, что омикрон станет доминирующим не позже начала 2022 года

Глава Федерального управления здравоохранения страны Анна Леви сказала, что штамм более заразен, чем "дельта", а также он способен обходить вакцинную защиту

ЖЕНЕВА, 12 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса в начале 2022 года или даже раньше превзойдет в Швейцарии по масштабам распространения вариант "дельта" и станет доминирующим. С таким прогнозом выступила в воскресенье в интервью газете Blick глава Федерального управления здравоохранения страны Анна Леви.

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"Судя по всему, омикрон-вариант способен обходить вакцинную защиту, если последняя доза [вакцины] была получена слишком давно, и он гораздо более заразен, чем вариант "дельта", - отметила она. "Мы считаем, что этот вариант может стать доминирующим самое позднее в начале года, а возможно, даже раньше", - подчеркнула Леви.

Необходимы "срочные меры", сказала она, обратив внимание на "риск чрезмерной загруженности отделений интенсивной терапии". "Очень важно погасить [нынешнюю] волну дельта-варианта как можно быстрее. Нужны места в больницах. Когда начнет доминировать омикрон-штамм, мы должны быть готовы [к размещению пациентов в больницах]", - подчеркнула руководитель управления здравоохранения.

Швейцария переживает в последние недели резкий рост числа ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19. В минувшую среду в стране был зафиксирован рекордно высокий показатель за сутки - 12 598 новых инфицированных. Их общее число за время пандемии достигло 1 111 912. В Швейцарии зарегистрировано в общей сложности 11 404 летальных исхода из-за коронавируса.

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ШвейцарияПандемия COVID-19
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