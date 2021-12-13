В Москве объявят лауреатов международной премии "Вера и верность"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Имена лауреатов международной премии фонда Андрея Первозванного "Вера и верность" объявят в понедельник на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве.

"13 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоится XXVIII церемония вручения общественной награды - международной премии фонда Андрея Первозванного "Вера и Верность". Премия "Вера и Верность" - символ признания обществом заслуг перед Отечеством", - сообщили в пресс-службе фонда.

На протяжении многих лет премия фонда Андрея Первозванного традиционно вручается в декабре в Кремле. Награда была учреждена в 1992 году и присуждается за заслуги в укреплении российской государственности, межславянского согласия, союза государств, дружественных России, и возрождение духовности. Комитет жюри возглавляет летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Олег Атьков.

"Мы вручаем общественную премию людям, которые в самых разных исторических обстоятельствах сохраняли свое человеческое достоинство, выполняли свой профессиональный и гражданский долг. Они - образцы для подражания и напоминание о высокой ценности принципов, отраженных в девизе премии - веры и верности", - сказал председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, слова которого привели в фонде.

Лауреаты получат знаки "Орденская звезда" и "Святой Всехвальный апостол Андрей Первозванный", представляющие собой ювелирные изделия из серебра с золочением и бриллиантами. Их прикрепляют к муаровой ленте лауреата. В концертной программе в рамках церемонии примут участие хор Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ, хор Свято-Данилова мужского монастыря, пианист Иван Бессонов, исполнители Диана Гурцкая, Лариса Долина, Евгений Кунгуров.

Среди обладателей премии прошлых лет - президент России Владимир Путин, патриархи Алексий II и Кирилл, глава Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, народный художник СССР Илья Глазунов, поэт и писатель Фазиль Искандер, скульптор Вячеслав Клыков, Герой России Юнус-Бек Евкуров, дирижер Валерий Гергиев, народные артистки СССР Алиса Фрейндлих и Людмила Зыкина, народный артист СССР Алексей Баталов, спортсменка Елена Исинбаева, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие.