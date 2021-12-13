В Омане перестанут пускать в мечети и на свадьбы без двух доз вакцин от COVID-19

КАИР, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Омана вводят новые правила посещения мечетей, свадеб и крупных мероприятий в стране в рамках борьбы с пандемией коронавируса, основное требование предполагает наличие у посетителей двух прививок любым из одобренных в султанате препаратов против COVID-19. Об этом говорится в распространенном в воскресенье вечером постановлении оманского верховного комитета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Заполняемость в мечетях, на конференциях, в свадебных залах, на крупных мероприятиях и на других подобных событиях, связанных с большим скоплением людей, включая спортивные соревнования и выставки, не должна превышать 50%. Участие будет допустимо для тех [лиц от 18 лет и старше], кто получил две прививки одобренной в стране вакциной против COVID-19, при обязательном соблюдении социальной дистанции и ношении медицинских масок", - цитирует текст постановления Информационное агентство Омана.

Помимо этого комитет объявил о начале в стране кампании по вакцинации бустерными дозами препаратов против коронавируса для лиц от 18 лет и старше. Как уточняется, "утвержденный план и целевые группы для получения третьих доз будут объявлены в ближайшее время".

В настоящий момент в Омане одобрены вакцина американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, препарат британско-шведской фирмы AstraZeneca, российская вакцина "Спутник V" и препарат китайской фирмы Sinovac.

По информации Минздрава, с начала пандемии в султанате с населением 5,1 млн человек зарегистрированы 304 714 случаев заражения коронавирусом, при этом 300 096 человек уже выздоровели, 4 113 пациентов умерли от последствий заражения. По последним данным, две прививки от COVID-19 в стране получили уже не менее 67% населения.