Снег и гололедица ожидаются в Москве 13 декабря

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Облачность, снег, гололедица и до минус трех градусов прогнозируют в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в понедельник и в ночь на вторник температура воздуха в столице составит от минус одного до минус трех градусов.

В Подмосковье температура днем и ночью опустится до минус шести градусов.

Ветер юго-восточный и южный, 3-8 м/c. Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и области до 11:00.