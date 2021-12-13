На Камчатке из-за коронавируса сократили число рейсов междугородних автобусов

"В связи с введением коронавирусных ограничений и снижением пассажиропотока на маршрутах междугороднего сообщения количество рейсов в отдаленные районы Камчатского края сокращается. Сегодня, по информации руководства предприятия ООО "Камчатская транспортная компания", рейс по маршруту № 215 г. Петропавловск-Камчатский - с. Эссо из краевого центра отменен. Также отмена рейса планируется из Эссо в среду", - говорится в сообщении.

С 23 ноября в регионе действует система QR-кодов на межмуниципальном транспорте. По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 22,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, 17,4 тыс. пациентов выздоровели, 496 умерли. Первую дозу вакцины в регионе получили более 120 тыс. человек, порядка 86 тыс. человек завершили вакцинацию. Ограничительные меры в связи с коронавирусом на полуострове продлены до конца января 2022 года.