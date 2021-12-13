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В Новосибирской области продлят режим повышенной готовности до конца зимнего эпидсезона

В регионе зафиксировали 87 477 случаев коронавируса

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, действующий в Новосибирской области с марта 2020 года, будет продлен с конца декабря до конца зимнего эпидемиологического сезона. Об этом сообщил в понедельник на совещании облправительства губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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"Продление режима повышенной готовности - вопрос технический, поэтому предлагаю продлить сразу на весь период зимнего эпидсезона", - сказал он.

В Новосибирской области, где ежедневно COVID-19 подтверждается у почти 400 человек, с 12 октября введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финорганизаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от коронавируса в регионе обязали также курьеров и работников гостиниц.

С 30 октября действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий. С 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев.

По данным оперативного штаба на утро 12 декабря, в регионе зарегистрировано 87 477 случаев коронавируса (+385 за сутки), в том числе у 9 558 детей. 59 237 пациентов полностью выздоровели (+100 за сутки).

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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