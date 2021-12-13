Города Санья открыл Хайнаньскую международную неделю моды - 2021

ХАЙКОУ /Китай/, 13 декабря. /ТАСС/. Курортный город Санья приступил к проведению серии мероприятий в связи с открытием Хайнаньской международной недели моды - 2021. Как сообщила газета "Хайнань жибао", показы пройдут под девизом "Тренд на Хайнане - мода без границ".

По данным издания, в ближайшие дни организаторы собираются продемонстрировать последние творения известных в КНР дизайнеров и новинки популярных брендов одежды. Всего состоится шесть крупных шоу, на которых общественность ознакомится как с традиционными китайскими, так и с международными стилями.

Неделя моды организована при участии местной администрации, Хайнаньской широковещательной группы и Инвестиционной группы Санья по развитию туризма и культуры (Sanya Tourism and Culture Investment Group). Среди тематических направлений, которые были представлены на церемонии открытия, - народный фольклор, современные технологии и освоение космического пространства. Детали первого из серии запланированных шоу проработаны совместно с культурно-инновационным подразделением Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности.

"В основу этих мероприятий заложена концепция "шоу на природе", а на подиуме представлены последние тенденции модной молодежной одежды", - заявила продюсер программы "Высокая мода" (Top Fashion) на Хайнаньском телевидении Гу Сяомэн. По ее словам, показы на Хайнане отличаются от аналогичных событий в Пекине или Шанхае и позволяют зрителям получить особые, неповторимые впечатления.

На культурные мероприятия в Санья прибыли ведущие дизайнеры, критики и другие специалисты в области высокой моды, а также представители компаний, занимающихся продвижением люксовых брендов. Ожидается, что по итогам проведения этих шоу на китайском рынке одежды появятся новые продукты и интересные стили для нынешнего зимнего, а также предстоящего весеннего сезона.