В Вашингтоне подтвердили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Департамент здравоохранения округа Колумбия подтвердил в воскресенье выявление в американской столице первых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Как сообщила газета The Hill , он был выявлен у трех женщин и одного мужчины, не контактировавших друг с другом.

Две недели с "омикроном" — что прояснилось? Главное о пандемии из зарубежных СМИ

Все четверо, по данным издания, были полностью вакцинированы от COVID-19, но как минимум одна из инфицированных не сделала полагавшуюся ей бустерную прививку.

Две женщины, пишет газета, недавно совершили поездки в Мэриленд и Вирджинию, третья побывала в штатах Флорида и Нью-Йорк. Мужчина, живущий один, в последние недели никуда не ездил.

В связи с регистрацией этих случаев департамент здравоохранения столицы вновь призвал всех ее жителей к скорейшему прохождению вакцинации от коронавирусной инфекции, кто этого еще не сделал, и к повторной вакцинации тех, кто привился более полугода назад.

Издание напомнило о том, что, согласно предварительным данным, обнародованным на прошлой неделе, эффективность защиты, предоставляемой противовирусной вакциной американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech, существенно снижается по истечении нескольких месяцев, а двух прививок, возможно, недостаточно для предотвращения заражения омикрон-штаммом - необходима третья доза.

Первые случаи заражения омикрон-штаммом, пишет The Hill, зафиксированы уже в более 10 штатах страны. Установлено, что этот штамм является более заразным, чем штамм "дельта", но пока нет определенности в отношении того, насколько серьезную угрозу он представляет для людей.