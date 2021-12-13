Более 90 учеников школ и колледжей в Москве победили в конкурсе "Большая перемена"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Победителями всероссийского конкурса "Большая перемена" стали 92 москвича: 61 старшеклассник и 31 студент колледжей. Они получили денежные призы, которые можно будет потратить на образование, сообщается в понедельник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Соревнования в конкурсе "Большая перемена" для школьников прошли в Международном детском центре "Артек" в Крыму. Столицу представили 124 старшеклассника: 36 одиннадцатиклассников получили главный приз - по 1 млн рублей на образование. При поступлении в вузы им также начислят за это дополнительные баллы. Еще 25 участникам - ученикам 9-10-х классов - вручили по 200 тыс. рублей. Пять школ получили по 2 млн рублей на развитие образовательной среды", - говорится в сообщении.

Кроме того, финалисты и полуфиналисты отправятся в поездку по России в рамках проекта "Больше чем путешествие".

"Большая перемена" в этом году проходила по 12 направлениям, среди которых: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство.

Конкурс среди студентов колледжей прошел в Нижнем Новгороде. Участники также выполняли задания, работали в команде, создавали новые проекты, общались с экспертами. Столицу представили 50 человек. Восемь из них получили главный приз в размере 1 млн рублей, еще 23 участника - по 200 тыс. рублей. Деньги можно потратить на образование.

"Большая перемена" - часть национального проекта "Образование". Организаторы соревнования - Росмолодежь, АНО "Россия - страна возможностей" и Российское движение школьников. Конкурс поддерживают Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ.