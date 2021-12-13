Опрос: чуть менее половины россиян не имеют сбережений

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Чуть менее половины опрошенных россиян (43%) не имеют никаких накоплений, а прожить на имеющиеся сбережения более полугода смогли бы только 15% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob, опубликованные в понедельник на его сайте.

По данным исследования, 13% опрошенных россиян рассказали, что в случае потери дохода смогли бы прожить на свои накопления менее месяца, 18% - от одного до двух месяцев, 11% - от трех месяцев до полугода. Еще 8% опрошенных сообщили, что смогли бы прожить на свои сбережения от полугода до года, 7% - больше года.

Отмечается, что в 2020 и 2019 годы об отсутствии сбережений сообщали 40% опрошенных. При этом, согласно результатам опроса 2008 года, накоплений не было у 28% россиян.

Респондентов поделили на три группы по уровню дохода: до 50 тыс. рублей, от 50 до 70 тыс. рублей и от 80 тыс. рублей. Чаще всего (51%) об отсутствии сбережений сообщали опрошенные с доходом менее 50 тыс. рублей.

Опрос проведен с 9 ноября по 9 декабря 2021 года. В исследовании сервиса приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех федеральных округов РФ.