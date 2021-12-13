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Пандемия COVID-19

В Туве зафиксировали минимальное за полгода суточное количество заболевших COVID-19

В регионе зафиксировали 18 случаев заражения

ТАСС, 13 декабря. В Туве за минувшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания ковидом, это минимальный прирост за последние полгода. Об этом в понедельник на аппаратном совещании в правительстве республики сообщил министр здравоохранения региона Анатолий Югай.

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"За последние сутки у нас 18 случаев зарегистрировано. Это за последние шесть месяцев наименьшее количество случаев. Выздоровело 44 человека", - сказал Югай.

По данным Минздрава республики, за последнюю неделю зарегистрировано 336 лабораторно-подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что на 14,7% меньше, чем неделей ранее. Свободный коечный фонд составляет 33,8%, всего развернуто 390 мест.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в Туве зарегистрировано более 31,2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 27,5 тыс. пациентов выздоровели, 317 умерли.

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