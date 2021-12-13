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Пандемия COVID-19

В ЮАР растет число зараженных коронавирусом

Наибольший суточный прирост числа заразившихся по-прежнему регистрируется в провинции Гаутенг

ПРЕТОРИЯ, 13 декабря. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в ЮАР за последние 24 часа составило 18 035 по сравнению с 17 154 в предыдущие сутки. Об этом сообщил в понедельник местный телеканал eNCA со ссылкой на данные Национального института инфекционных заболеваний.

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Наибольший суточный прирост числа заразившихся по-прежнему регистрируется в столичной провинции Гаутенг - 16 716 (почти в два раза больше, чем за предыдущие сутки). В их число входит президент ЮАР Сирил Рамапоса. Болезнь у него проходит в легкой форме, передала администрация главы государства.

Число летальных исходов в ЮАР за последние 24 часа составило 21 по сравнению с 36, зафиксированными в предыдущие сутки. Количество больных, у которых коронавирус находится в активной фазе, достигает 164 128. За прошедшие сутки были сделаны 62 414 ПЦР-тестов, доля положительных результатов составляет 28,9 %.

Теги
ЮАРРамапоса, СирилПандемия COVID-19
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