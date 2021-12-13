В Башкирии заболеваемость COVID-19 снизилась на 12% за неделю

УФА, 13 декабря. /ТАСС/. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией в Башкирии за неделю снизились на 12%, всего число заразившихся превысило 114 тыс., сообщил вице-премьер - министр здравоохранения республики Максим Забелин в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

"На территории республики нарастающим итогом зарегистрировано 114 308 больных новой коронавирусной инфекцией, показатель заболеваемости на 100 тыс. человек составляет 2 830. Прирост заболеваемости за последние сутки составил 0,4% - 529 новых случаев. <…> Отмечается снижение зарегистрированных случаев заболевания, если сравнивать с предыдущей неделей, на 12%", - сообщил Забелин.

С выздоровлением выписаны почти 90% заразившихся, амбулаторно лечатся 6 650 человек, в стационарах - 354 пациента, из них 92 в тяжелом состоянии. Также в регионе снизились темпы вакцинации, отметил министр.

При этом по данным управления Роспотребнадзора по республике заболеваемость среди людей трудоспособного возраста выросла почти в два раза, регистрируется небольшой рост и среди пенсионеров.

Согласно данным регионального оперштаба, пиковый рост заболеваемости в Башкирии пришелся на октябрь - более 19 тыс., в ноябре показатель превысил 15,5 тыс.