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Власти Таиланда разрешили отмечать в ресторанах Новый год с алкоголем

Посетителям праздничных мероприятий, в которых участвует более тысячи человек, необходимо быть полностью вакцинированными от коронавируса и иметь при себе отрицательный антиген-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа

БАНГКОК, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Таиланда разрешили посетителям ресторанов отметить Новый год с алкогольными напитками. Об этом сообщила в понедельник на брифинге глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.

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"Потребление алкогольных напитков в ночь с 31 декабря на 1 января будет разрешено до 01:00 по местному времени, - отметила она. - Это будет возможно только в заведениях на открытом воздухе". На данный момент продажа выпивки в ресторанах разрешена только в провинциях с низким уровнем распространения инфекции, а также в туристических зонах. С 1 декабря потребление алкоголя в ресторанах, получивших специальный сертификат, разрешено до 23:00.

Марати Налита Андамо рассказала, что посетителям новогодних мероприятий, в которых участвует более тысячи человек, необходимо быть "полностью вакцинированными от коронавируса и иметь при себе отрицательный антиген-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа".

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В понедельник Минздрав информировал о 3,3 тыс. заразившихся и 23 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2,17 млн, вылечились более 2,1 млн человек, умерли 21,1 тыс. пациентов. К настоящему времени в стране полностью вакцинированы более 43,3 млн человек.

Теги
ТаиландНовый год и Рождество 2017Пандемия COVID-19
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