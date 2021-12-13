{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Метели и температуру до минус 55 ожидают на севере Красноярского края

В МЧС рекомендуют не покидать без необходимости свои дома

КРАСНОЯРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Температуру до минус 55 градусов ожидают 14 декабря в Эвенкии на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"В Эвенкийском муниципальном районе ожидается сильный мороз - до минус 50-55 градусов, на севере центральных районов ночью - до минус 35, местами - до минус 40. Будьте осторожны, одевайтесь согласно погоде и обязательно закрывайте уши и нос. Откажитесь от употребления алкоголя, особенно на улице", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на севере края в южной части Таймырского муниципального района, 14 декабря и ночью 15 декабря ожидается сильный ветер, места до 25 м/с. Также прогнозируется метель. Ведомство рекомендует не покидать без необходимости свои дома.

Теги
РоссияКрасноярский край
В Якутии студенты в 2022 году планируют экспедицию по мотивам книги Леонида Юзефовича
В октябре в городе состоялась встреча студентов и преподавателей с писателем
Читать полностью