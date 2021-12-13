Около 700 заявлений на получение "гаражной амнистии" подали в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Около 700 заявлений на получение "гаражной амнистии" подано в Свердловской области за три месяца действия закона. Одобрение получили только 50% из них, сообщила в понедельник в Уральском региональном центре ТАСС начальник отдела по работе с земельными участками, собственность на которые не разграничена, министерства по управлению государственным имуществом области Ольга Заварыкина.

Президент России Владимир Путин подписал закон о так называемой "гаражной амнистии", упрощающий порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Закон вступил в силу с 1 сентября 2021 года.

"Всего подано около 700 заявлений, это [данные] на конец ноября 2021 года. Из них около 50% удовлетворено положительным решением, около 40% - отказано. В 10% случаев документы возвращены без рассмотрения уполномоченным органом", - сказала она.

По словам Заварыкиной, в отдельных случаях гражданам необходимо более тщательно готовить заявления. В числе причин отказа - несоответствие утвержденной градостроительной документации, отсутствие всех необходимых документов. Как добавила начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере областного управления Росреестра Ксения Шакинко, небольшое количество обращений связано с тем, что органы власти нарабатывают правоприменение федерального закона.

"В дальнейшем мы надеемся на рост соответствующих заявлений, что уполномоченными органами они будут приниматься в большем объеме. То есть процент отказа будет намного меньше, чем тот, который есть сейчас", - отметила она.

Заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений по землепользованию администрации Екатеринбурга Григорий Сурганов добавил, что в Екатеринбурге под действие закона могут попасть около 5 тыс. объектов. В настоящий момент в муниципалитет подано 35 заявлений.

О законе

С 1 сентября 2021 года в России вступил в силу закон о так называемой гаражной амнистии. Он распространяется на объекты, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (30 декабря 2004 года). Речь идет об объектах капитального строительства, земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной. Не подпадают под "гаражную амнистию" самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.