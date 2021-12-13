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Как выбрать безопасную пиротехнику?
Как выбрать безопасную пиротехнику?
Как выбрать безопасную пиротехнику?
Как выбрать безопасную пиротехнику?
Как выбрать безопасную пиротехнику?
Новый год и Рождество

Как выбрать безопасную пиротехнику? Рекомендации Роспотребнадзора

© Петр Ковалев/ТАСС

Каждый год неправильное использование фейерверков приводит к травмам и пожарам. Также это бывает связано с выбором некачественной пиротехники. Расказываем, как не ошибиться при покупке, на что стоит обратить внимание и чего не стоит делать при запуске. 

Где покупать?

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Приобретать фейерверки и петарды следует в специализированных магазинах, павильонах и киосках, где на них не попадают осадки и прямые солнечные лучи.

Имейте в виде, что запрещено продавать пиротехнику в жилых домах, подземных переходах и зданиях вокзалов, а также лицам, не достигшим 16 лет.

Не рекомендуется покупать пиротехнику с рук.

На что обратить внимание при покупке?

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На внешний вид изделия. Если коробка помята или из нее высыпается содержимое, фейерверк брать не стоит. На упаковке всех пиротехнических изделий должны быть указаны: 
  • единый знак обращения на рынке Европейского экономического союза — ЕАС;
  • предупреждение об опасности;
  • адрес изготовителя (поставщика и/или импортера);
  • дата окончания срока годности;
  • класс опасности и размер опасной зоны;
  • ограничения в использовании;
  • требования по безопасному хранению и утилизации;
  • инструкция по применению.
Вся информация должна быть изложена на русском языке, предупредительные надписи выделяются словом "внимание".

Как хранить?

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Помещение, где находится пиротехника, должно быть сухим и отапливаемым, а также недоступным для детей. 

Отсыревшую пиротехнику запрещается сушить на батареях и с помощью нагревательных приборов, например фенов. 

Нельзя разбирать изделия, менять их конструкцию.  

 

Как использовать?

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При выборе места для использования нужно строго следовать инструкции к конкретному виду пиротехники. В ней должен быть указан радиус опасной зоны. Так, для запуска изделий III класса он составляет около 30 м, для II класса — 5 м и для I — 0,5 м. Запускать фейерверки можно с 07:00 до 23:00, исключение — Новый год и Рождество, в эти дни временных ограничений нет.  Пиротехнику запрещается запускать:
  • в помещениях, кроме бенгальских огней, тортовых свечей и хлопушек;
  • на крышах и балконах;
  • во время массовых мероприятий;
  • на объектах культурного наследия.
Никогда не используйте фейерверк с истекшим сроком годности, не курите вблизи и не бросайте его на землю. При запуске не держите салют в руках, не наклоняйтесь над фитилем во время поджога и не зажигайте повторно, если он потух. 
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