Как выбрать безопасную пиротехнику? Рекомендации Роспотребнадзора

Приобретать фейерверки и петарды следует в специализированных магазинах, павильонах и киосках, где на них не попадают осадки и прямые солнечные лучи.

Имейте в виде, что запрещено продавать пиротехнику в жилых домах, подземных переходах и зданиях вокзалов, а также лицам, не достигшим 16 лет.

Не рекомендуется покупать пиротехнику с рук.